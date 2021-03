Kicker | Real Madrid favorito per Alaba L’agente | “Parliamo con altri club”

(Di lunedì 29 marzo 2021) Mezza Europa è su David. Il difensore austriaco lascerà il Bayern Monaco a giugno essendo in scadenza di contratto e, secondo il quotidiano tedesco, ci sono quattrosu di lui, ma è illa squadra favorita al momento. Il Barcellona si è inserito anche se la situazione debitoria potrebbe frenarlo.del giocatore Pini Zahavi ha dichiarato a: “Stiamo parlando con“. In Europa, infatti, ci sono anche Psg e Chelsea. Foto: Twitter Bayern Monaco L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Secondo "", in pole ci sarebbe il, che rischia di perdere in difesa sia Ramos che Varane, ma Joan Laporta è pronto a battagliare perchè considera Alaba, assieme a Haaland, uno dei ...... in occasione delle sessanta candeline , ha concesso una lunga intervista a. Le curiosità e ... "Nel 1991 mi voleva ilMadrid , avevo incontrato il presidente Mendoza a Ginevra ed eravamo già ...Mezza Europa a caccia di David Alaba, in scadenza di contratto in estate. Secondo quanto riporta 'Kicker' il Real Madrid e' il favorito per ...Nella giornata di ieri ha fatto molto rumore l’accostamento del nome di Xabi Alonso, attualmente alla guida della squadra B della Real Sociedad,.