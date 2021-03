Juve | Douglas Costa può tornare in Brasile L’allenatore del Gremio | “E’ interessato”

Advertising

romeoagresti : #DouglasCosta ???? ?? Il Bayern ha deciso che non intavolerà trattative per acquistarlo dalla #Juve ?? Nessun contatt… - TuttoMercatoWeb : Juve, Douglas Costa al Gremio? Portaluppi: 'Ho parlato più volte con lui, lo aspettiamo' - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Juve, Douglas Costa al Gremio? Portaluppi: 'Ho parlato più volte con lui, lo aspettiamo' - sportface2016 : #Juve, il #Gremio vuole #DouglasCosta: le parole dell'allenatore Renato #Portaluppi - LorenzoPuliga : RT @cmdotcom: #DouglasCosta-#Gremio, l'allenatore: 'Ci ho parlato, è interessato'. La Juve spera, con quell'ingaggio... -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Douglas

E' il caso per esempio diCosta, ceduto in prestito secco diCosta al Bayern dove ... I tedeschi non intendono riscattarlo e sarebbe una bella grana per lail suo ritorno a Vinovo. ...e Bayern Monaco in contatto. Non si parla del riscatto diCosta, che semplicemente non ci sarà. Gli argomenti in ogni caso non mancano e c'è un giocatore in uscita dal Bayern che ...Calciomercato Juventus: in casa bianconera si pensa a come poter rimettere in carreggiata la stagione. Grana sul mercato.Douglas Costa rientrerà a Torino al termine del campionato. L’esterno brasiliano è in prestito secco al Bayern Monaco, ma non sarà riscattato per via del deludente rendimento. Il giocatore tornerà ...