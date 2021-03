Ibrahimovic: “Non ho bisogno di segnare, ho già fatto il mio. Ora voglio aiutare i compagni” (Di lunedì 29 marzo 2021) Dopo la vittoria e l’assist di tacco contro il Kosovo, Zlatan Ibrahimovic ha parlato così al canale svedese C More: “Ho detto ai miei compagni che non ho bisogno di segnare gol, ho già fatto il mio. Li aiuterò a farne altri, così si avvicineranno al mio record. Più passano i giorni, più aumenta l’intesa, dentro e fuori dal campo. Abbiamo fatto una buona prestazione, siamo stati più solidi e abbiamo creato tante occasioni.Giocherò la prossima? Sì, rimarrò. Poi il CT deciderà se schierarmi o meno, ma il mio corpo si sente bene. Non parlate della mia età, voglio essere trattato come tutti gli altri”. Foto: Twitter Svezia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 29 marzo 2021) Dopo la vittoria e l’assist di tacco contro il Kosovo, Zlatanha parlato così al canale svedese C More: “Ho detto ai mieiche non hodigol, ho giàil mio. Li aiuterò a farne altri, così si avvicineranno al mio record. Più passano i giorni, più aumenta l’intesa, dentro e fuori dal campo. Abbiamouna buona prestazione, siamo stati più solidi e abbiamo creato tante occasioni.Giocherò la prossima? Sì, rimarrò. Poi il CT deciderà se schierarmi o meno, ma il mio corpo si sente bene. Non parlate della mia età,essere trattato come tutti gli altri”. Foto: Twitter Svezia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

