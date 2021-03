Fi: Letta, ‘Renzi? Fioretto di Quaresima, non faccio polemiche’ (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “Ieri mi sono guardato Gran premio di Formula uno e Gran premio delle moto”. Ma “siamo in Quaresima, e ho fatto un Fioretto, di non farmi trascinare in polemiche. Nessuna provocazione, quando eravamo bambini facevamo i fioretti, io sono tornato bambino”. Ospite della trasmissione ‘Forrest’ di Radiouno Rai, il segretario del Pd, Enrico Letta, dopo aver rivelato di aver seguito in Tv le competizioni automobilistiche e motoristiche della domenica, preferisce non intervenire sulle polemiche scatenate dalla presenza di Matteo Renzi al Gran premio dei Bahrein. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “Ieri mi sono guardato Gran premio di Formula uno e Gran premio delle moto”. Ma “siamo in, e ho fatto un, di non farmi trascinare in polemiche. Nessuna provocazione, quando eravamo bambini facevamo i fioretti, io sono tornato bambino”. Ospite della trasmissione ‘Forrest’ di Radiouno Rai, il segretario del Pd, Enrico, dopo aver rivelato di aver seguito in Tv le competizioni automobilistiche e motoristiche della domenica, preferisce non intervenire sulle polemiche scatenate dalla presenza di Matteo Renzi al Gran premio dei Bahrein. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

