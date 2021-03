Fermenti lattici | quali scegliere | quando assumerli e perché farlo

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 29 marzo 2021) I fermenti lattici sono essenziali per il nostro benessere. Il loro utilizzo, infatti, contribuisce all’equilibrio della flora intestinale, ma anche al nostro stato di salute generale. «L’assunzione regolare di fermenti lattici, se associata ad altri fattori – come per esempio una sana alimentazione e una regolare attività sportiva – può giovare al sistema immunitario e persino alla salute della pelle (per esempio, può contribuire a contrastare l’acne)» spiega la nutrizionista Khazrai Yeganeh Manon, docente di Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana all’Università Campus Bio-Medico di Roma.