F1, perché la Ferrari può sorridere dopo il GP del Bahrain? SF21 nettamente migliore e due piloti motivati (Di lunedì 29 marzo 2021) Un sesto e un ottavo posto: è questo il computo finale della Ferrari al termine del GP del Bahrain, primo round del Mondiale 2021 di F1. Si può essere soddisfatti? La risposta è sì. Per poter affermare ciò infatti non si può non tener conto del contesto che porterebbe a una valutazione diametralmente opposta. Da appassionati/tifosi, una valutazione positiva per una scuderia così gloriosa sembra una contraddizione: come è possibile che il team di Maranello, che tanti titoli vanta in bacheca, possa essere considerato con il “+” dopo una gara come quella di Sakhir, con il monegasco Charles Leclerc (sesto) a 59?090 dal vincitore? In una F1 un po’ ovattata da regolamenti che limitano le capacità di intervento, cambiare l’ordine delle cose molto complicato. Pertanto, la Ferrari avrebbe avuto bisogno di stravolgere ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 marzo 2021) Un sesto e un ottavo posto: è questo il computo finale dellaal termine del GP del, primo round del Mondiale 2021 di F1. Si può essere soddisfatti? La risposta è sì. Per poter affermare ciò infatti non si può non tener conto del contesto che porterebbe a una valutazione diametralmente opposta. Da appassionati/tifosi, una valutazione positiva per una scuderia così gloriosa sembra una contraddizione: come è possibile che il team di Maranello, che tanti titoli vanta in bacheca, possa essere considerato con il “+”una gara come quella di Sakhir, con il monegasco Charles Leclerc (sesto) a 59?090 dal vincitore? In una F1 un po’ ovattata da regolamenti che limitano le capacità di intervento, cambiare l’ordine delle cose molto complicato. Pertanto, laavrebbe avuto bisogno di stravolgere ...

Advertising

kiminavettelina : @Nicosig1997 ... anche perché (so che ci vuole poco, ma vabbè ??) farà sicuramente meglio che se fosse rimasto in Fe… - jhope4781220 : RT @Jinsymoon: Bella stronza, che ti fai vedere in giro per alberghi e ristoranti con il culo sul ferrari di quell'esse arrogante, non lo s… - fabriziogorell1 : @bravimabasta ora ho capito perchè la Ferrari non ne azzecca una... - Jinsymoon : Bella stronza, che ti fai vedere in giro per alberghi e ristoranti con il culo sul ferrari di quell'esse arrogante,… - LetySchumi : Motivo numero 727393282 perché Binotto dovrebbe smammare dalla Ferrari ?? -

Ultime Notizie dalla rete : perché Ferrari F1, Rassegna Stampa (Bahrain): Dal golpe fallito, alla Ferrari non più all'inferno! L'ex Responsabile dell'ufficio stampa Ferrari poi aggiunge anche due interessanti considerazioni: 'La Mercedes, almeno senza Hamilton, è tutt'altro che irresistibile' e '...di spettacolo se ne è ...

'Rompiamo le barriere tra aziende e consumatori" ... interazione digitale e big data' - raccontano Marco Brignoli, Lorenzo Ferrari, Gabriele Tirelli e ... Ecco perché investiamo moltissimo sui nostri collaboratori e sulla loro formazione - affermano i ...

Lucia Morselli, bibbia e Ferrari: chi è la lady acciaio che guida l’Ilva Corriere della Sera L'ex Responsabile dell'ufficio stampapoi aggiunge anche due interessanti considerazioni: 'La Mercedes, almeno senza Hamilton, è tutt'altro che irresistibile' e '...di spettacolo se ne è ...... interazione digitale e big data' - raccontano Marco Brignoli, Lorenzo, Gabriele Tirelli e ... Eccoinvestiamo moltissimo sui nostri collaboratori e sulla loro formazione - affermano i ...