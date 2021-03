Euro 2020 | la FIGC pronta a lanciare un’app per portare i tifosi allo stadio

(Di lunedì 29 marzo 2021) Lasta perun app per riin vista di. Sarà comunque necessario adottare dentro lole misure di distanziamento sociale Lasta perun app per riin vista di. Si dovrebbe chiamare Mitiga e potrebbe essere presentata nel corso di questa settimana. Lo segnala Repubblica. L’app registrerà tamponi e vaccini dei possessori dei biglietti e darà il via libera a 20-25 mila spettatori all’Olimpico. Sarà comunque necessario adottare dentro lole misure di distanziamento sociale e ...

GianluigiRaimon : Fib pronto a superare il top dello febbraio 2020. Dax ed Euro Stoxx 50 in stand-by - Giornalepmi : Nel 2020 l’e-commerce argina il crollo delle esportazioni. L’export digitale italiano di beni di consumo vale 13,5… - Giornalepmi : Aiuti di Stato: nel 2020 103 miliardi di euro a 1,2 milioni di aziende - ANSA_Lifestyle : Secondo quanto rileva il nuovo rapporto realizzato da @IIDEAssociation, nel 2020 il mercato dei #videogames ha supe… - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Euro NCAP: il 2020 in cifre) è stato pubblicato su Motormaniaci -… -

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020

Sky Sport

Nel novembreuna copia intonsa del terzo capitolo della serie, sempre per Nintendo, era stata ... circa 96mila. A differenza del videogioco ora all'asta però era valutata con un punteggio di ...... Bilancio Elettra Investimenti - CDA: Bilancio Esi - Appuntamento: Presentazione analisti... Bilancio Intred - CDA: Bilancio It Way - CDA: Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre...Naumov ha battuto il suo sesto posto nel 2020 guadagnando RUB 14.957.600 (€ 166.632). Muhtar Taysi dalla Turchia è stato il miglior giocatore straniero del torneo, finendo al terzo posto per RUB ...Il sindaco: "Ridiscuteremo con le associazioni percentuali e criteri. Impensabile chiederla a palestre e piscine" ...