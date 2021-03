DAYDREAMER | anticipazioni dal 5 al 9 aprile 2021

Leggi su tvsoap

(Di lunedì 29 marzo 2021)– le ali del sogno,e trame puntate settimanali da lunedì 5 a venerdì 9: Emre e Leyla discutono tra loro per i soliti problemi. Deren, in qualità di responsabile per le riprese dello spot delle creme di Sanem, suggerisce a Sanem e Can di andare insieme in città a scegliere i costumi di scena. Durante il viaggio in macchina Sanem ha una “conversazione” con la sua “voce nella testa” e per la prima volta confessa a Can di averla. Can deve girare lo spot pubblicitario della crema di Sanem ma, avendo a disposizione un budget irrisorio, affida la parte della protagonista a Deren, che interpreta Cleopatra. Emre, che si sente sprecato per il lavoro che sta svolgendo, si licenzia e – viste le attitudini di Leyla al canto e la sua esperienza imprenditoriale – la convince a licenziarsi, in ...