Cosa c’è dietro la Cina-Iran connection? Scrive Jacopo Scita

(Di lunedì 29 marzo 2021) Ènota che nella politica internazionale, forse ancor più che in quella domestica, simboli e messaggi hanno un ruolo di primordine, anche e soprattutto quando la sostanza è deficitaria. Il 27 marzo 2021, in occasione del gran tour mediorientale del ministro degli esteri Wang Yi,e Rina hanno firmato l’accordo di cooperazione venticinquennale di cui raccontammo su Formiche lo scorso luglio. A dire il vero – o a voler parlare della sostanza – l’accordo firmato sembra essere molto meno importante della fanfara che ha generato soprattutto in Occidente: segno che, almeno a livello di simboli e messaggi, un certo successo lo ha avuto. Innanzitutto, come confermato da Reza Zabib, responsabile del dossier Asia Orientale al Ministero degli esteriiano, il documento non ha la forma di un accordo vincolante, ma quella di una road ...