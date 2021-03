Concerto di Pasqua, ancora polemiche: commercianti occupano sala consiliare di palazzo Mosti (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un gruppo di commercianti sanniti ha occupato la sala consiliare di palazzo Mosti in forma di protesta contro il sindaco Clemente Mastella criticando la scelta di aver fatto svolgere il Concerto di Pasqua al teatro Sant’Agostino, spendendo 15.000 euro per l’organizzazione dell’evento, fondi che potevano essere utili – hanno sostenuto gli organizzatori della mobilitazione – per sostenere gli esercizi locali. I manifestanti chiedono un incontro con il primo cittadino oltre che la possibilità di riaprire le loro attività. Sullo scranno, dove di solito siede Mastella, sono state poste due buste nere dell’immondizia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un gruppo disanniti ha occupato ladiin forma di protesta contro il sindaco Clemente Mastella criticando la scelta di aver fatto svolgere ildial teatro Sant’Agostino, spendendo 15.000 euro per l’organizzazione dell’evento, fondi che potevano essere utili – hanno sostenuto gli organizzatori della mobilitazione – per sostenere gli esercizi locali. I manifestanti chiedono un incontro con il primo cittadino oltre che la possibilità di riaprire le loro attività. Sullo scranno, dove di solito siede Mastella, sono state poste due buste nere dell’immondizia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

