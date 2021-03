Cassa integrazione e ammortizzatori sociali | 730 anche per chi ha avuto solo “integrazioni”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 29 marzo 2021)ordinaria, in deroga, Fis, Fsba: oltre 100mila persone, in provincia di Bergamo, nel corso del 2020 si sono trovate a fare i conti con termini e condizioni da “non lavoro”, e per molti di essi glihanno rappresentato l’unico sostentamento dell’anno. Per questo, il Caf Cisl ricorda a tutti i lavoratori e le lavoratrici che hanno subito una riduzione o una sospensione dell’attività lavorativa a causa dell’emergenza sanitaria che “per loro esiste l’obbligo di presentare il modello 730, per il quale, n questi giorni, si sta avviando la stagione fiscale. L’indennità – ricordano dal Caf Cisl di Bergamo – è stata erogata con modalità differenti: dall’Inps, da Enti bilaterali o direttamente dal datore di lavoro. Nel caso sia stato l’Inps o un ente bilaterale, ...