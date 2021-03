Cannavacciuolo post Coronavirus | quattro nuovi progetti estivi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cannavacciuolo post

Nonostante i nuovi impegni,proseguirà la carriera televisiva: 'Farò MasterChef 11, questo è certo'.... mettendo dentro una serie di elementi per distinguere unda una inserzione pubblicitaria, una ... Come scrivere per Facebook, Instagram e LinkedIn Copertina flessibile di Alfonsoè ...Lo chef si racconta: "Lavo i piatti ancora oggi, se serve. Perché mi ricordo benissimo i tempi duri. Arrivare non è facile, anche se oggi spesso passa il messaggio contrario" ...Antonino Cannavacciuolo ha rivelato la prossima apertura estiva di ben quattro nuovi locali: l'entusiastica ripartenza dopo il Covid ...