Calcio: Facebook cancella gli account dopo i post razzisti a Matondo (Di lunedì 29 marzo 2021) Berlino, 29 mar. (Adnkronos) – Facebook ha reagito ai post razzisti diretti verso l'attaccante gallese Rabbi Matondo, cancellando gli account Instagram di coloro che hanno fatto commenti offensivi. "Non tolleriamo insulti razzisti su Instagram e abbiamo cancellato gli account che hanno inviato questi messaggi a Rabbi Matondo, nel fine settimana", ha spiegato Facebook. È anche possibile per le celebrità disabilitare la possibilità di ricevere messaggi diretti da persone che non li seguono. Instagram appartiene a Facebook dal 2012. Domenica Matondo ha condiviso su Twitter una foto di un messaggio razzista che ha ricevuto su Instagram, dicendo che la piattaforma social ...

