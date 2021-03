Beautiful anticipazioni 4 – 10 aprile 2021 | Steffy è complice di Thomas?

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 29 marzo 2021) Le puntate settimanali didal 4 al 10, mostreranno che inizialmentestarà dalla parte del fratello. La donna non avrà però la coscienza a posto e vorrebbe dire la verità a Liam, qualcuno però glielo impedirà. Chi potrebbe essere, se non lo stessoa cui preme riavere tra le braccia Hope? Quest’ultima si confronterà con Brooke, mentre Ridge troverà in Shauna una confidente speciale.e trame dal 4 al 10: Sally ha paura di perdere il lavoro Nelle puntate della prossima settimana, assisteremo a Ridge eche comunicheranno a Sally la non riuscita del suo lavoro. La donna si dispererà e avrà paura di perdere il lavoro. ...