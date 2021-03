Barbara D’Urso non annuncia la chiusura di LIVE Non è la D’Urso ma fa una promessa (Di lunedì 29 marzo 2021) La notizia è stata annunciata e strombazzata un po’ ovunque: a causa degli ascolti troppo magri, LIVE Non è La D’Urso è costretto a chiudere i battenti con almeno due mesi sulla regolare tabella di marcia. Un buco su cui ci metteranno una toppa Paolo Bonolis e Luca Laurenti con le puntate inedite di Avanti Un Altro Pure di Sera. Proprio per questa ragione, ha lasciato tutti basiti il gesto della padrona di casa di LIVE Non è La D’Urso di non parlare mai di questo stop forzato. Anzi, lo ha quasi visibilmente evitato. Nonostante questo, però, un micro accenno al fatto che LIVE non sarà in onda da domenica prossima è stato fatto ma sui titoli di coda e con un escamotage messo in atto per indorare la pillola. Barbara ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 29 marzo 2021) La notizia è statata e strombazzata un po’ ovunque: a causa degli ascolti troppo magri,Non è Laè costretto a chiudere i battenti con almeno due mesi sulla regolare tabella di marcia. Un buco su cui ci metteranno una toppa Paolo Bonolis e Luca Laurenti con le puntate inedite di Avanti Un Altro Pure di Sera. Proprio per questa ragione, ha lasciato tutti basiti il gesto della padrona di casa diNon è Ladi non parlare mai di questo stop forzato. Anzi, lo ha quasi visibilmente evitato. Nonostante questo, però, un micro accenno al fatto chenon sarà in onda da domenica prossima è stato fatto ma sui titoli di coda e con un escamotage messo in atto per indorare la pillola....

