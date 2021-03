Barbara D’Urso | lacrime per la chiusura del Live Non è la D’Urso | quello che succede emoziona il pubblico

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 29 marzo 2021) Radiosa, sorridente, impeccabile e sempre sul pezzo., avvolta dagli accecanti riflettori televisivi, non perde mai un colpo. Nonostante si mostri sempre al massimo della forma, la conduttrice di recente non sta passando un buon periodo. Alla vigilia delladi– Non è la(domenica 28 marzo) le critiche e i pettegolezzi sul suo conto si sono moltiplicati. Voci di corridoio vedevano una profonda crepa nel futuro lavorativo di. Chiacchiere che hanno avuto come principale palcoscenico il web, soprattuto Instagram. Ogni post pubblicato sui social dal caposaldo di Canale 5 si è costellato di polemiche ed insulti feroci, il motivo? Si presagiva il suo addio a ...