AstraZeneca, bufala Facebook su Daniela Filippi morta per il vaccino (Di lunedì 29 marzo 2021) In giro su Facebook sta girando una bufala sul vaccino AstraZeneca, complice qualche giornale dagli articoli poco chiari, alcuni pensano che la morte di Daniela Filippi sia stata causata dal vaccino europeo. AstraZeneca, il caso di Daniela Filippi e la bufala che gira sul web (Getty Images)Questa è una questione delicata, che dovrebbe essere trattata con i guanti, infatti ha richiamato l’attenzione di tantissime persone in Italia. Il figlio della donna deceduta è stato a smentire che sua madre sia deceduta a causa del vaccino europeo. Le accuse di morte non sono imputabili al vaccino, proprio perché non ci sono alcuni collegamenti con la vicenda di ... Leggi su ck12 (Di lunedì 29 marzo 2021) In giro susta girando unasul, complice qualche giornale dagli articoli poco chiari, alcuni pensano che la morte disia stata causata daleuropeo., il caso die lache gira sul web (Getty Images)Questa è una questione delicata, che dovrebbe essere trattata con i guanti, infatti ha richiamato l’attenzione di tantissime persone in Italia. Il figlio della donna deceduta è stato a smentire che sua madre sia deceduta a causa deleuropeo. Le accuse di morte non sono imputabili al, proprio perché non ci sono alcuni collegamenti con la vicenda di ...

Advertising

jennaro69 : @ScaltritiLab - MatttBBB : RT @LaNotiziaTweet: 'Donne ingravidate per dare feti vivi ai vaccini come AstraZeneca': l'omelia-bufala di Don Paolo Pasolini contro i vacc… - diVirgilioA : RT @LaNotiziaTweet: 'Donne ingravidate per dare feti vivi ai vaccini come AstraZeneca': l'omelia-bufala di Don Paolo Pasolini contro i vacc… - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: 'Donne ingravidate per dare feti vivi ai vaccini come AstraZeneca': l'omelia-bufala di Don Paolo Pasolini contro i vacc… - Ecatetriformis : RT @LaNotiziaTweet: 'Donne ingravidate per dare feti vivi ai vaccini come AstraZeneca': l'omelia-bufala di Don Paolo Pasolini contro i vacc… -