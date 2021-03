Aspi | assemblea Atlantia non approva proroga scissione

(Di lunedì 29 marzo 2021) (Teleborsa) – L’degli Azionisti dinon hato lada 31 marzo al 31 luglio 2021 del termine per l’avveramento della condizione sospensiva di cui all’art. 7.1 del Progetto diparziale proporzionale diin favore di Autostrade Concessioni e Costruzionito dall’Straordinaria dello scorso 15 gennaio. Lo si legge in una nota diffusa dalla stessaspiegando che l’intervento dei Soci in, che ha registrato la partecipazione del 72,32% del capitale sociale della Società, ha avuto luogo esclusivamente tramite il Rappresentante Designato in considerazione delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio da Covid-19. La proposta ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Aspi assemblea

La proposta di delibera "non ha infatti raggiunto il quorum deliberativo previsto dalla legge per le assemblee straordinarie (2/3 del capitale rappresentato in) avendo ottenuto il voto ...Lo si legge in una nota diffusa dalla stessa Atlantia spiegando che l'intervento dei Soci in, che ha registrato la partecipazione del 72,32% del capitale sociale della Società, ha avuto ...(Teleborsa) – L’Assemblea degli Azionisti di Atlantia non ha approvato la proroga da 31 marzo al 31 luglio 2021 del termine per l’avveramento della condizione sospensiva di cui all’art. 7.1 del ...Il progetto alternativo alla vendita dell’88% di Aspi a Cdp scadrà il 31 marzo. La holding resta in attesa della proposta di Cassa e dei fondi ...