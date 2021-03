Antonio Cassano sbotta contro la serie Sky su Totti: “Io non sono così. Mi hanno fatto passare come quello che urlava, faceva casino, mangiava quello e quell’altro” (Di lunedì 29 marzo 2021) Il Cassano di Speravo di morì prima non mi somiglia e io non mi comportavo così. Antonio Cassano si toglie qualche sassolino dalla scarpa. La serie Sky su Francesco Totti è finita al centro di una confessione del campione barese durante l’ultima puntata di Bobo Tv, il salottino streaming in cui Vieri, Cassano e altri ospiti del mondo del calcio discutono online le vicende di campionati e coppe. Cassano, nella serie sul Pupone interpretato da Gabriel Montesi, non ha digerito la sua “apparizione” nella terza puntata, quando finito a giocare nella Roma va ad abitare a casa di Francesco Totti e dei suoi genitori, e tira tardi fino alle sette del mattino. “La convivenza in casa? Io ringrazierò per sempre il padre e la madre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 marzo 2021) Ildi Speravo di morì prima non mi somiglia e io non mi comportavosi toglie qualche sassolino dalla scarpa. LaSky su Francescoè finita al centro di una confessione del campione barese durante l’ultima puntata di Bobo Tv, il salottino streaming in cui Vieri,e altri ospiti del mondo del calcio discutono online le vicende di campionati e coppe., nellasul Pupone interpretato da Gabriel Montesi, non ha digerito la sua “apparizione” nella terza puntata, quando finito a giocare nella Roma va ad abitare a casa di Francescoe dei suoi genitori, e tira tardi fino alle sette del mattino. “La convivenza in casa? Io ringrazierò per sempre il padre e la madre ...

