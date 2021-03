8 versioni creative per celebrare uno dei piatti romani più famosi al mondo

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 29 marzo 2021) Dalla vegetariana di Al Tatto fino alla proposta su stecco di Eggs, passando per la versione kosher di Ba Ghetto e la pizza di Tellia, ecco allora un viaggio dal nord al sud Italia perla carbonara in modo creativo e originale. La vegetariana – Al Tatto – Via Comune Antico, 15, Milano Una carbonara in versione vegetariana dove il guanciale e la sua componente aromatica vengono sostituite dall’utilizzo di diverse spezie, mentre il pecorino cede il posto al tuorlo disidratato e grattugiato. È una vera e propria “inversione di ruoli” l’anima ispiratrice di questa ricetta realizzata dal team di chef, tutto al femminile, di Al Tatto: composta da cremosi paccheri rigati insaporiti da un condimento a base di pepe, timo, ginepro, salvia, aglio e tuorlo disidratato. La kosher – Ba Ghetto – Via Del Portico d’Ottavia, 57, Roma Anche la cucina kosher possiede la sua ...