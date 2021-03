Roma, paura all’Eur: due rom armati rapinano un uomo in casa e lo chiudono nello sgabuzzino (Di domenica 28 marzo 2021) paura a Roma per un giovane: sequestrato e rapinato in casa nel quartiere Eur. Due rom armati di pistola e coltello in pieno giorno sono riusciti a fingersi rider. La vittima è un ragazzo di 28 anni. I due sono riusciti a farsi aprire la porta, dopo avergli puntato le armi alla gola lo hanno rinchiuso in uno sgabuzzino e lo hanno derubato. Poi, la fuga con un magro bottino. Sequestrato e rapinato all’Eur Secondo quanto riportato dal Messaggero, per convincere il giovane a farsi aprire il portone di casa, i due rom hanno finto di essere corrieri e di dover fare una consegna nello stabile di viale Marconi. Il ragazzo ha raccontato alle forze dell’ordine: «Quei due si sono spacciati per corrieri. Mi hanno citofonato pregandogli di aprire in quanto ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 28 marzo 2021)per un giovane: sequestrato e rapinato innel quartiere Eur. Due romdi pistola e coltello in pieno giorno sono riusciti a fingersi rider. La vittima è un ragazzo di 28 anni. I due sono riusciti a farsi aprire la porta, dopo avergli puntato le armi alla gola lo hanno rinchiuso in unoe lo hanno derubato. Poi, la fuga con un magro bottino. Sequestrato e rapinatoSecondo quanto riportato dal Messaggero, per convincere il giovane a farsi aprire il portone di, i due rom hanno finto di essere corrieri e di dover fare una consegnastabile di viale Marconi. Il ragazzo ha raccontato alle forze dell’ordine: «Quei due si sono spacciati per corrieri. Mi hanno citofonato pregandogli di aprire in quanto ...

