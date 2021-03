Rinnegare Napoleone

(Di domenica 28 marzo 2021) Non bastavano Covid e turbolenze economiche. La Francia si divide sui 200 anni dalla scomparsa di Bonaparte, tra sostenitori e «revisionisti» della sua ingombrante figura storica. Macron si trova a dover fronteggiare le contestazioni dalla sinistra e, in parallelo, le spinte alle celebrazioni. Intanto, in Italia... Per parafrasare Alessandro Manzoni, «Così percossa e attonita la gauche al nunzio sta».... Emmanuel Macron infatti, dopo non pochi tentennamenti, ha deciso: il 5 maggio la Francia celebrerà comme il faut il secondo centenario della morte diBonaparte spirato il 5 maggio 1821 a Sant'Elena dove era esiliato. Le femministe, gli antirazzisti, gli intellò della rive gauche si sentono appunto traditi: avrebbero voluto cancellare la memoria del «sanguinario imperatore», che uccise il sogno della Rivoluzione. A loro dire il generale còrso era imperatore ...

... la condanna retroattiva del passato, l'obbligo dila memoria storica? Come definire ... la furia distruttrice che soprattutto in America, ma non solo, colpisce Cristoforo Colombo e,......e l'altra dal tribunale di Parigi per complicità nell'attentato di Felice Orsini contro...che Giuseppe Mazzini non era intenzionato a compiere perché non aveva alcuna idea diné ...Carattere insicuro, Gros aveva visto in Napoleone un riferimento (esistenziale e professionale). Ma ciò non arriva al punto di fargli tradire i suoi principi e rinnegare il suo vero interesse che ...