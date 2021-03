Rinascendo di destra | forse | la vita sarebbe più semplice

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 28 marzo 2021) Sinistra, pandemie, risposte per contenere il dilagare del virus, varie ed eventuali… Senza nulla togliere all’incapacità ormai conclamata della cosiddetta, appena menzionata, Sinistra, sembra ora giusto accennare a ciò che troviamo davvero invidiabile nei risultati istantanei che riesce a ottenere invece la controparte, cioè la, sia come presenza politica reale e concreto sia in senso di suggestione fantasmatica, spettrale. Ladiffusa, in tutte le sue semplici obiezioni destinate a renderla subito convincente presso le masse, possibilmente ordinarie. Di sicuro, alla, non si può fare a meno di invidiare il magico dispositivo che le consente ogni genere di semplificazione dialettica. Se la Sinistra infatti (sempre cosiddetta) ha il tragico ciclopico obbligo di creare consenso fornendo prove tecnicamente ed ...