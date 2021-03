Pierpaolo Pretelli è stufo: “Elisabetta Gregoraci deve smetterla di fare così” (Di domenica 28 marzo 2021) Dopo il Grande Fratello Vip l'ex Velino di Striscia la notizia è stanco del comportamento della sua "amica speciale" L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 28 marzo 2021) Dopo il Grande Fratello Vip l'ex Velino di Striscia la notizia è stanco del comportamento della sua "amica speciale" L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

rtl1025 : ??Poco fa @pierpaolopretel è stato nostro ospite in #Protagonisti ?? Curiosi di sapere cosa ci ha raccontato?… - robe450 : RT @GiuseppeporroIt: Pierpaolo Pretelli ha parlato del rapporto intricato tra la sua famiglia e Giulia Salemi: ecco le sue parole #pierpao… - scriptedfiles : #gfvip #tzvip #rosiners #prelemi stefania mello rosalinda pierpaolo pretelli giulia salemi elisabetta stock marke… - Sabrina46016514 : RT @Chiara10807104: #gregorelli Il palo bloccato nella gola di pierpaolo pretelli che non lo digerisce - Chiara10807104 : #gregorelli Il palo bloccato nella gola di pierpaolo pretelli che non lo digerisce -