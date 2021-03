Miami Open amaro per Fognini: l’americano Korda prevale al set decisivo (Di domenica 28 marzo 2021) Non è riuscito a fare poker Fabio Fognini dopo le belle vittorie di Sinner, Sonego e Musetti. Il ligure, nella notte, si è dovuto infatti arrendere contro il giovane americano Sebastian Korda. Saranno dunque “solamente” tre i tennisti italiani presenti al terzo turno del Miami Open. In serata è subito il turno di Jannik contro Kachanov. Nella giornata di lunedì invece sono previsti gli incontri degli altri due azzurri. Nulla da fare purtroppo per Fabio Fognini. L’azzurro disputa un ottimo primo set ma alla fine è costretto a cedere alla distanza con lo score di 1-6 6-4 6-2 dopo 1h e 46 minuti di partita. Sarà dunque Sebastian Korda ad affrontare al terzo turno, in un match estremamente interessante, il russo Aslan Karatsev. C’è grande delusione per Fabio. L’italiano, infatti, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 marzo 2021) Non è riuscito a fare poker Fabiodopo le belle vittorie di Sinner, Sonego e Musetti. Il ligure, nella notte, si è dovuto infatti arrendere contro il giovane americano Sebastian. Saranno dunque “solamente” tre i tennisti italiani presenti al terzo turno del. In serata è subito il turno di Jannik contro Kachanov. Nella giornata di lunedì invece sono previsti gli incontri degli altri due azzurri. Nulla da fare purtroppo per Fabio. L’azzurro disputa un ottimo primo set ma alla fine è costretto a cedere alla distanza con lo score di 1-6 6-4 6-2 dopo 1h e 46 minuti di partita. Sarà dunque Sebastianad affrontare al terzo turno, in un match estremamente interessante, il russo Aslan Karatsev. C’è grande delusione per Fabio. L’italiano, infatti, ...

Advertising

MarcoBeltrami79 : Match che si è confermato insidioso. Peccato per #Fognini. Niente poker per l'Italia ai sedicesimi del #MiamiOpen… - giornaleradiofm : Tennis: Miami, Fognini subito eliminato: (ANSA) - ROMA, 28 MAR - Entrato direttamente al secondo turno del Miami Op… - infoitsport : Diretta Miami Open 2021/ Streaming video e tv: via alle partite! - matsobane_d : ??: Miami Open - fleabesg : MIAMI MIAMI -