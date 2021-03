LIVE Fognini-Korda 6-1 1-2 | Masters1000 Miami in DIRETTA | break dell’americano che comanda il set

(Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Servizio e diritto del ligure. 0-30 È l’azzurro adesso ad avere difficoltà nello scambio: altro errore di diritto. 0-15 Scappa via il diritto didal centro del campo. 1-3confermato perdeve rincorrere. 40-15 Scappa via il diritto dello statunitense. 40-0 Ace del classe 2000. 30-0 Buona prima. 15-0 Servizio e diritto lungolinea diche poi chiude con lo smash al secondo tentativo. 1-2! Sorpassoin vantaggio per la prima volta nel match. 40-AD Doppio fallo del ligure. 40-40 Lungo di poco il diritto lungolinea di. AD-40 Si ferma sul nastro la risposta di ...

Advertising

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Masters1000 Miami 2021 - Fabio Fognini debutta in Florida contro il padrone di casa Sebastian Korda!… - infoitsport : LIVE Fognini-Korda, Masters1000 Miami in DIRETTA: sfida complicata contro l'emergente americano - AngeloGallo87 : RT @DarioPuppo: Race Atp Live 2021: 9 Berrettini 495 punti 12 Fognini 425 16 Sinner 395 23 Musetti 340 #atptennis -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Fognini

ATP, Miami Sonego non brilla, ma fa il suo e vince con Fratangelo: è 3° turno 4 ORE FA ATP, MiamiDay 4: due su due Italia, più tardi c è24/03/2021 A 17:00Domani toccherà, oltre a Musetti, anche ae Sonego . Il ligure sarà opposto a Sebastian ... Il programma di oggi e la guida tv Sky Sport Collection (205) - dalle 16:30 (al termine del...Il match di Fabio Fognini era in programma come quarta sfida giornaliera ma tra sfide interminabili e il meteo, la sfida dell’azzurro è slittata. 03.17 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del ...asters1000 Miami: il tabellone di Fabio Fognini. L’azzurro ha già disputato il torneo di doppio maschile in coppia con l’argentino Maximo Gonzalez perdendo contro il duo americano formato da Michael M ...