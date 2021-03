L’assegno unico per i figli diventa legge, si parte dal 1° luglio (Di domenica 28 marzo 2021) È atteso per martedì 30 marzo il via libera definitivo del Senato alla legge delega che introduce L’assegno unico e universale di 250 euro al mese per ogni figlio a carico. Tre mesi per l’attuazione Leggi su ilsole24ore (Di domenica 28 marzo 2021) È atteso per martedì 30 marzo il via libera definitivo del Senato alladelega che introducee universale di 250 euro al mese per ognio a carico. Tre mesi per l’attuazione

ItaliaViva : Dal 1 Luglio l'Assegno Unico e universale diventerà realtà. Una misura nata insieme al Family Act sul palco della… - elenabonetti : Lo abbiamo lanciato alla Leopolda nel #Familyact, adesso diventa una realtà per tutti. L'assegno unico e universale… - Am_Parente : Martedì in Senato voteremo la legge delega che istituisce l’assegno unico universale a beneficio delle famiglie con… - anto4261 : RT @raffaellapaita: L’assegno unico universale arriverà finalmente martedì al Senato per il voto finale. L’Italia riparte dal #FamilyAct, d… - Mirkosway74 : RT @marioadinolfi: Anche oggi prime pagine allarmate per il calo della natalità, una bomba nucleare che nell’Italia del 2041 devasterà pens… -

