La Danimarca vince, quarti di finale a un passo: Islanda eliminata (Di domenica 28 marzo 2021) La Danimarca ipoteca i quarti di finale dell'Europeo Under 21. Decisivo il successo per 2 - 0 contro l'Islanda, che consente alla squadra di Capellas (vittoriosa contro la Francia all'esordio) di ... Leggi su gazzetta (Di domenica 28 marzo 2021) Laipoteca ididell'Europeo Under 21. Decisivo il successo per 2 - 0 contro l', che consente alla squadra di Capellas (vittoriosa contro la Francia all'esordio) di ...

