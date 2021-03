Italia, Mancini: “Tutte le partite sono difficili. Pochi gol? Non mi sembra che le altre…” (Di domenica 28 marzo 2021) Il CT dell'Italia Roberto Mancini ha parlato ai microfoni Rai dopo la vittoria degli Azzurri sulla Bulgaria: "Le partite sono Tutte difficili - esordisce il CT -, soprattutto quando affronti squadre come la Bulgaria che gioca in contropiede. Siamo in un momento della stagione in cui i calciatori sono stanchi, ma a parte un rischio corso nel primo tempo, non abbiamo sofferto". Su Locatelli e Sensi: "A Parma aveva giocato bene, come il resto della squadra. Sensi è rientrato dopo tanto tempo, ha fatto bene". Sui Pochi gol fatti Mancini generalizza: "Non mi sembra che le altre nazionali vincano 8-0. Magari la prossima volta segneremo di più. La differenza reti è importante, però speriamo di battere la ... Leggi su itasportpress (Di domenica 28 marzo 2021) Il CT dell'Robertoha parlato ai microfoni Rai dopo la vittoria degli Azzurri sulla Bulgaria: "Le- esordisce il CT -, soprattutto quando affronti squadre come la Bulgaria che gioca in contropiede. Siamo in un momento della stagione in cui i calciatoristanchi, ma a parte un rischio corso nel primo tempo, non abbiamo sofferto". Su Locatelli e Sensi: "A Parma aveva giocato bene, come il resto della squadra. Sensi è rientrato dopo tanto tempo, ha fatto bene". Suifattigeneralizza: "Non miche le altre nazionali vincano 8-0. Magari la prossima volta segneremo di più. La differenza reti è importante, però speriamo di battere la ...

