Italia in vantaggio all’intervallo in Bulgaria. Decide un rigore di Belotti allo scadere (Di domenica 28 marzo 2021) L’Italia sblocca una partita ostica grazie ad un calcio di rigore realizzato da Belotti al 44?. Una partita molto tattica, con la Bulgaria abile a chiudere gli spazi e a concedere poco e nulla alla Nazionale di Mancini apparsa molto compassata. Partita con poche emozioni, gara molto compassata, che per ora viene decisa da un episodio a favore degli Azzurri. Al 44?, Fallo di Dimov su Belotti, e rigore. Il Gallo dal dischetto non ha sbagliato, anche se il portiere bulgaro aveva intuito la traiettoria. Azzurri in vantaggio ma la partita è molto complicata. Foto: Twitter Italia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 28 marzo 2021) L’sblocca una partita ostica grazie ad un calcio direalizzato daal 44?. Una partita molto tattica, con laabile a chiudere gli spazi e a concedere poco e nulla alla Nazionale di Mancini apparsa molto compassata. Partita con poche emozioni, gara molto compassata, che per ora viene decisa da un episodio a favore degli Azzurri. Al 44?, Fdi Dimov su, e. Il Gdal dischetto non ha sbagliato, anche se il portiere bulgaro aveva intuito la traiettoria. Azzurri inma la partita è molto complicata. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

fattoquotidiano : “Ho lasciato Francia e Lussemburgo per tornare e lanciare la mia azienda. La lentezza dell’Italia può essere un van… - fanpage : #BulgariaItalia, azzurri in vantaggio alla fine del primo tempo - 38JuveX9Malta : Italia avanti a cresta alta col vantaggio di Belotti . Deve fare meglio nel secondo tempo. - calciomercatoit : ?? #WCQ Andrea #Belotti decide i primi 45’: #Italia in vantaggio a fine primo tempo #BulgariaItalia 0-1 LIVE - fbcardio : Pessima italia in vantaggio con rigore inventato. -