Il sistema immunitario usa una scorciatoia contro le infezioni (Di domenica 28 marzo 2021) infezioni virali: scoperta una "scorciatoia" del sistema immunitario per combatterle. Individuate nuove staminali più efficienti nella produzione di natural killer Una "scorciatoia" del sistema immunitario per rifornire più rapidamente l'organismo delle difese necessarie (le cellule natural killer) a contrastare virus e altri agenti patogeni. Sono le nuove cellule staminali super-efficienti scoperte dai ricercatori dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e dell'Università di Genova con la… L'articolo Corriere Nazionale.

