I fratelli Letizia non dimenticano ‘casa’ | la donazione per i giovani di Scampia

(Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGeneroso in campo, altrettanto al di fuori del rettangolo verde. Gaetanoha un cuore d’oro e la conferma arriva da una sua iniziativa, in concerto con il fratello Tony (attaccante del Savoia) hanno garantito il loro impegno economico per riqualificare l’impianto sportivo de Le Vele a. Un gesto che qualifica il terzino giallorosso, da sempre attento alle vicende della zona che gli ha dato i natali. Garantire la pratica sportiva, in un’area di Napoli molto complicata, è certamente un segnale importante e i duesono certamente l’esempio pratico che lo sport è una delle alternative a percorsi molto più pericolosi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.