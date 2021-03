Formula 1 2021, classifica piloti e costruttori (Di domenica 28 marzo 2021) La stagione di Formula 1 prende il via. La Red Bull sfida la Mercedes per il titolo: la classifica aggiornata del motomondiale Si spegne il semaforo e partono i motori, una nuova stagione di Formula 1 ed una classifica pronta ad aggiornarsi. Un motomondiale che si presenta molto più equilibrato, con la Red Bull pronta ad insidiare il trono della Mercedes. Hamilton punta all’ottavo titolo, per entrare nella storia di questo sporto. La Ferrari recupera qualche cavallo ed è decisa a diventare la terza forza in pista, ma la lotta sarà dura, con la McLaren con motore Mercedes e voglia di raccattare qualche podio. GRAN PREMI GP BAHRAIN (CRONACA DELLA GARA) DATA GRAN PREMIO CIRCUITO 28 marzo Gp Bahrain Circuito do Sakhir 18 aprile Gp Emilia Romagna Autodromo di Imola 2 maggio Gp Portogallo Portimao 9 ... Leggi su zon (Di domenica 28 marzo 2021) La stagione di1 prende il via. La Red Bull sfida la Mercedes per il titolo: laaggiornata del motomondiale Si spegne il semaforo e partono i motori, una nuova stagione di1 ed unapronta ad aggiornarsi. Un motomondiale che si presenta molto più equilibrato, con la Red Bull pronta ad insidiare il trono della Mercedes. Hamilton punta all’ottavo titolo, per entrare nella storia di questo sporto. La Ferrari recupera qualche cavallo ed è decisa a diventare la terza forza in pista, ma la lotta sarà dura, con la McLaren con motore Mercedes e voglia di raccattare qualche podio. GRAN PREMI GP BAHRAIN (CRONACA DELLA GARA) DATA GRAN PREMIO CIRCUITO 28 marzo Gp Bahrain Circuito do Sakhir 18 aprile Gp Emilia Romagna Autodromo di Imola 2 maggio Gp Portogallo Portimao 9 ...

