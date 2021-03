F1, Carlos Sainz: “Non sono stato perfetto al via, ma ero veloce sul passo. Ottime sensazioni” (Di domenica 28 marzo 2021) Lo spagnolo Carlos Sainz ha concluso in ottava posizione la sua prima gara coi colori della Ferrari. Il GP del Bahrain, prima tappa del Mondiale 2021 di F1, ha riservato alla scuderia di Maranello il sesto posto per il monegasco Charles Leclerc e un piazzamento nella top-10 per l’iberico che quindi si porta a casa i primi punti della sua esperienza con la Rossa. Una corsa nella quale, soprattutto nel primo giro, Carlos ha adottato un approccio conservativo: “Non conosco ancora bene la macchina e ho scelto di stare tranquillo e non prendere rischi al via. Ho anche un po’ sbagliato con la frazione“, ha ammesso l’iberico ai microfoni di Sky Sport. “sono comunque contento delle mie sensazioni con la macchina perché giro dopo giro, quando non avevo traffico davanti, ho potuto impostare un bel ritmo: ero ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) Lo spagnoloha concluso in ottava posizione la sua prima gara coi colori della Ferrari. Il GP del Bahrain, prima tappa del Mondiale 2021 di F1, ha riservato alla scuderia di Maranello il sesto posto per il monegasco Charles Leclerc e un piazzamento nella top-10 per l’iberico che quindi si porta a casa i primi punti della sua esperienza con la Rossa. Una corsa nella quale, soprattutto nel primo giro,ha adottato un approccio conservativo: “Non conosco ancora bene la macchina e ho scelto di stare tranquillo e non prendere rischi al via. Ho anche un po’ sbagliato con la frazione“, ha ammesso l’iberico ai microfoni di Sky Sport. “comunque contento delle miecon la macchina perché giro dopo giro, quando non avevo traffico davanti, ho potuto impostare un bel ritmo: ero ...

