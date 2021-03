Eric Garcia sul futuro: «Non so se sarà Barcellona o altro» (Di domenica 28 marzo 2021) Eric Garcia, difensore del Manchester City, ha parlato del suo futuro: secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe vicinissimo al Barcellona Eric Garcia, difensore del Manchester City, ha parlato del suo futuro. Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe vicinissimo al Barcellona. «Sono concentrato su ciò che mi accade, ora con la nazionale c’è in arrivo una partita molto importante contro il Kosovo, e poi verrà quello che verrà. Non so se sarà il Barça o altro…». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 marzo 2021), difensore del Manchester City, ha parlato del suo: secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe vicinissimo al, difensore del Manchester City, ha parlato del suo. Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe vicinissimo al. «Sono concentrato su ciò che mi accade, ora con la nazionale c’è in arrivo una partita molto importante contro il Kosovo, e poi verrà quello che verrà. Non so seil Barça o…». Leggi su Calcionews24.com

