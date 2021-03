Detenuto prova a togliersi la vita con un cappio | evitata la tragedia a Montacuto

(Di domenica 28 marzo 2021) ANCONA - Ancora attimi di grande trepidazione al carcere didove un, un tunisino di circa 30 anni ha tentato il suicidio con un. Per fortuna però la situazione si è risolta ...

corriereadriatico.it

Ilnella giornata di ieri si era con lametta procurato volontarie delle lesioni ad un braccio. APPROFONDIMENTI LO CHOCmuore per cause naturali, altri 4 si feriscono nel carcere...Ilpuò accedere ai benefici interruttivi dell'ergastolo, cioè a una liberazione anticipata,... Ladi quanto scrivo è fornita da una recente indagine condotta dalla Direzione Distrettuale ...ANCONA - Ancora attimi di grande trepidazione al carcere di Montacuto dove un detenuto, un tunisino di circa 30 anni ha tentato il suicidio con un cappio. Per fortuna però la situazione ...Ergastolo ostativo sul tavolo della Corte Costituzionale, dopo l'inversione di marcia dell'Avvocatura dello Stato ...