(Di sabato 27 marzo 2021) Si tratta solo dell'ultima di una lunga serie di casi, ciò che è accaduto in, dove una bimba di 4è stata brutalmente, strangolata a morte e lasciata in un canale di scolo in ...

Advertising

dvaldi1 : Tragedia in Pakistan: una bambina di 4 anni torturata, violentata e uccisa -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Pakistan

Globalist.it

Si tratta solo dell'ultima di una lunga serie di casi, ciò che è accaduto in, dove una bimba di 4 anni è stata brutalmente violentata, strangolata a morte e lasciata in un canale di scolo in un distretto della provincia del Khyber Pakhtunkhwa. Lo ha reso noto la ...Laha colpito una giovane famiglia originaria del, con la comunità locale sotto choc per quanto avvenuto la scorsa settimana: due pitbull sono riusciti ad entrare ancora non si sa ...La piccola è stata strangolata e lasciata in un canale di scolo in un distretto della provincia del Khyber Pakhtunkhwa.Tragedia choc New Jersey: bimbo 3 anni sbranato e ucciso da 2 pitbull, la madre ferita grave nel tentativo di salvarlo. Cani soppressi, padrone denunciato ...