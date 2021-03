Terremoto a nord di Bari | epicentro nel Mar Adriatico | scosse avvertite fino a Napoli

Advertising

fattoquotidiano : Giappone, terremoto di magnitudo 7.2 a nord est di Tokyo: è la stessa area colpita dal disastro nucleare di Fukushi… - rtl1025 : ?? Forte #terremoto di magnitudo 7 e allerta #tsunami in #Giappone. La scossa è stata registrata a nord est di… - RaiNews : Forte #Terremoto di magnitudo 7 e allerta tsunami in #giappone - gusbringglass : RT @tweetnewsit: ?? ULTIMO MINUTO, una forte scossa di #terremoto di magnitudo 5,9 è stata avvertita a Bari fino a Napoli: l’epicentro si tr… - kermit290179 : RT @carlasignorile: #Terremoto, la scossa sarebbe di magnitudo 5.9 con epicentro nel Mar Adriatico a nord di #Bari. Tremano anche #Napoli,… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto nord

Consigliato per te -di 5.9: l'epicentro si trova, secondo i primi dati, nel mare Adriatico, adel Gargano, e la scossa è stata avvertita anche a Roma, Napoli e Pescara Forte scossa dipoco prima ...Sulla costa adriatica alcuni minuti fa è stata avvertita una scossa didi magnitudo 5.6, lo rivelano i dati dell'INGV (l'Istituto nazionale di geofisica e ...italiane a 169 chilometri a- ...Due importanti scosse di terremoto sono state registrate dall’Ingv, con epicentro nel mare Adriatico a nord del Gargano. Come sottolineano i meteorologi, per fortuna ad distanza abbastanza lontana ...L’epicentro localizzato a nord del Gargano. Segnalazioni arrivano da tutto il territorio e tutte le province abruzzesi. La scossa, di intensita’ 5.9 ha generato panico, ma non si registrano al momento ...