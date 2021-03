Tamponi scuola a campione nelle zone rosse | l’ipotesi più accreditata Ma sarà difficile partire subito dopo Pasqua

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 27 marzo 2021)le prime ipotesi di test a tappeto in tutte le scuole,ultime ore si è "sgonfiato" il piano deirapidi agli studenti. Piano che,condizioni ipotizzate in precedenza sarebbe diventato molto oneroso dal punto di vista economico e soprattuto logistico. Ecco allora che, seppur in assenza di indicazioni certe, il piano di screening per la popolazione studentesca diventa più accessibile sulla carta. L'articolo .