Skorupski positivo al Coronavirus. Zielinski era compagno di stanza (Di sabato 27 marzo 2021) Skorupski è risultato positivo al Coronavirus durante il ritiro con la nazionale polacca. In apprensione Zielinski Il Coronavirus ha colpito un altro calciatore della Serie A. Lucasz Skorupski è risultato positivo al Covid durante il ritiro con la nazionale polacca. Il portiere del Bologna venerdì è stato posto in isolamento fiduciario dopo aver accusato i primi sintomi di febbre e tosse. L’esito del tampone costringe il calciatore saltare il match contro l’Inter, previsto per sabato 3 aprile. Apprensione in casa Napoli per Piotr Zielinski. Il centrocampista azzurro, già risultato positivo al Coronavirus lo scorso ottobre, era compagno di stanza proprio di ... Leggi su zon (Di sabato 27 marzo 2021)è risultatoaldurante il ritiro con la nazionale polacca. In apprensioneIlha colpito un altro calciatore della Serie A. Lucaszè risultatoal Covid durante il ritiro con la nazionale polacca. Il portiere del Bologna venerdì è stato posto in isolamento fiduciario dopo aver accusato i primi sintomi di febbre e tosse. L’esito del tampone costringe il calciatore saltare il match contro l’Inter, previsto per sabato 3 aprile. Apprensione in casa Napoli per Piotr. Il centrocampista azzurro, già risultatoallo scorso ottobre, eradiproprio di ...

