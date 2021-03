Roberto Bicocchi, morto per Covid il papà del comico Vito. Pierluigi Bersani commosso: “Con te se ne va un mondo” (Di sabato 27 marzo 2021) È morto Roberto Bicocchi, il papà del comico Vito. Anzi, il babbo. Un signore di 85 anni che conduceva insieme al figlio una trasmissione di cucina su Gambero Rosso Channel: amato anche fuori dai confini della sua amata terra, l’Emilia, Roberto cucinava con calma e passione mentre raccontava aneddoti. “papà Roberto ci ha lasciati questo virus maledetto non gli ha dato scampo. Lo voglio ricordare così. Ciao”, ha scritto il figlio. E anche l’ex segretario del Pd, Pierluigi Bersani, gli ha detto addio commosso: “Con Roberto Bicocchi, il papà di Vito, non se ne va solo una persona meravigliosa. Se ne va un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 marzo 2021) È, ildel. Anzi, il babbo. Un signore di 85 anni che conduceva insieme al figlio una trasmissione di cucina su Gambero Rosso Channel: amato anche fuori dai confini della sua amata terra, l’Emilia,cucinava con calma e passione mentre raccontava aneddoti. “ci ha lasciati questo virus maledetto non gli ha dato scampo. Lo voglio ricordare così. Ciao”, ha scritto il figlio. E anche l’ex segretario del Pd,, gli ha detto addio: “Con, ildi, non se ne va solo una persona meravigliosa. Se ne va un ...

pbersani : Con Roberto Bicocchi, il papà di Vito, non se ne va solo una persona meravigliosa. Se ne va un mondo, se ne va una… - fanpage : 'Buongiorno, ho una brutta notizia. Papà Roberto ci ha lasciati, questo virus maledetto non gli ha dato scampo. Lo… - HuffPostItalia : Muore di Covid Roberto Bicocchi, papà di Vito. Bersani: 'Con lui se ne va un mondo' - FQMagazineit : Roberto Bicocchi, morto per Covid il papà del comico Vito. Pierluigi Bersani commosso: “Con te se ne va un mondo” - alexarmuzzi : RT @HuffPostItalia: Muore di Covid Roberto Bicocchi, papà di Vito. Bersani: 'Con lui se ne va un mondo' -