Rivitalizzare un’Europa e un’Italia anemica Presentazione del libro di Paganetto

(Di sabato 27 marzo 2021) Mercoledì 31 marzo 2021 alle ore 15,00 l’Università degli Studi “Link Campus University” organizza il webinar per ladeldi Luigi(E(Eurilink University Press, 2020 – Roma) intervengono Rocco Antonio Cangelosi – Ambasciatore, già Rappresentante Permanente alla UE Giandomenico Magliano – Economista, già Ambasciatore d’Italia in Francia Christian Masset – Ambasciatore di Francia in Italia Beniamino Quintieri – Professore di Economia e finanza internazionale, Università “Tor Vergata” modera Giorgio Rutelli – Direttore responsabile di Formiche.net Sarà presente l’autore. Per partecipare all’evento cliccare sul link indicato di seguito: https://www.gotomeet.me/EURILINK Il dibattito sarà ...