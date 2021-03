Regolamento Europei Under 21 2021, chi passa a pari punti? Ecco come funziona (Di sabato 27 marzo 2021) Il Regolamento in caso di arrivo a pari punti nella fase a gironi degli Europei Under 21 2021 in programma in Slovenia e Ungheria in questa prima fase dal 23 al 31 marzo. Format particolare per questa edizione, spalmata in due diversi slot del calendario. Si parte coi gironi per decretare le magnifiche otto che approdano ai quarti e il girone dell’Italia è tra i più equilibrati. Andiamo così a scoprire cosa succede in caso di parità tra due o più squadre. I primi criteri che vengono presi in considerazione sono i seguenti: 1) maggiore numero di punti negli scontri diretti tra le squadre interessate; 2) migliore differenza reti negli scontri diretti tra le squadre interessate; 3) maggiore numero di reti segnate negli scontri diretti tra le squadre ... Leggi su sportface (Di sabato 27 marzo 2021) Ilin caso di arrivo anella fase a gironi degli21in programma in Slovenia e Ungheria in questa prima fase dal 23 al 31 marzo. Format particolare per questa edizione, spalmata in due diversi slot del calendario. Si parte coi gironi per decretare le magnifiche otto che approdano ai quarti e il girone dell’Italia è tra i più equilibrati. Andiamo così a scoprire cosa succede in caso dità tra due o più squadre. I primi criteri che vengono presi in considerazione sono i seguenti: 1) maggiore numero dinegli scontri diretti tra le squadre interessate; 2) migliore differenza reti negli scontri diretti tra le squadre interessate; 3) maggiore numero di reti segnate negli scontri diretti tra le squadre ...

