Pd | Madia all' attacco | Sulla nomina a capogruppo una cooptazione mascherata

AGI - Con il confronto Sulla futura capogruppo della Camera "si è ripiombati nel tradizionale gioco di accordi trasversali più o meno espliciti con il capogruppo uscente, da arbitro di una competizione da lui proposta, che si è fatto attivo promotore di una delle due candidate, trasformando ai miei occhi il confronto libero e trasparente che aveva indetto in una cooptazione mascherata". E' l'accusa che Marianna Madia, in corsa per la carica di capogruppo, mette nero su bianco in una lettera inviata ai deputati e alle deputate del Pd. La lettera di Madia "Care colleghe, cari colleghi, la verità rende liberi", si legge nella lettera: "E parlarci con chiarezza e trasparenza, senza bizantinismi, penso possa aiutare a riannodare il filo spezzato di una ...

