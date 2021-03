Pd: Madia a deputati, 'dispiacere umano per quello che si è verificato' (2) (Di sabato 27 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 27 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

MattiaGallo17 : RT @martinoloiacono: PD: FONTI, “SU CAPOGRUPPO DA LETTA RISPETTO AUTONOMIA, COMPETIZIONE TRASPARENTE È SANA”. PD: MADIA A DEPUTATI, “DISPI… - martinoloiacono : PD: FONTI, “SU CAPOGRUPPO DA LETTA RISPETTO AUTONOMIA, COMPETIZIONE TRASPARENTE È SANA”. PD: MADIA A DEPUTATI, “DI… - TV7Benevento : Pd: Madia a deputati, 'dispiacere umano per quello che si è verificato' (2)... - TV7Benevento : Pd: Madia a deputati, 'dispiacere umano per quello che si è verificato'... - TV7Benevento : Pd: Madia ai deputati, 'su capogruppo si è ripiombati in tradizionale gioco accordi'... -