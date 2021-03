Pasquale Vespa | lo stalker di Lucia Azzolina assunto dalla Lega al ministero

(Di sabato 27 marzo 2021) “Apprendo che il sottosegretario dellaRossano Sasso ha un nuovo collaboratore aldell’Istruzione. Si chiama: è un docente imputato in un procedimento penale per diffamazione reiterata a mezzo stampa e minacce gravi.ha trascorso gli ultimi due anni della sua vita ad insultarmi pubblicamente, fomentare aggressioni verbali e allusioni sessuali. Minacciarmi di morte. Un cyberbullo, a tutti gli effetti. La scelta del sottosegretario Sasso non mi sorprende, purtroppo. Ma mi chiedo se il Ministro Bianchi sia a conoscenza del fatto chevenganel suo Gabinetto. E cosa ne pensi”. Questa la dichiarazione rilasciata alle agenzie dall’ex ministra dell’istruzione...

la Repubblica

A sollevare il caso è l'ex ministra Lucia Azzolina che punta il dito contro la nomina in questione: "è un docente imputato in un procedimento penale per diffamazione reiterata a mezzo ...Lucia Azzolina si scaglia contro la nomina dia collaboratore del sottosegretario leghista all'Istruzione Rossano Sasso . L'ex ministra del governo Conte II spiega in un lungo post che'ha provato a nascondere i contenuti ...Si chiama Pasquale Vespa: è un docente imputato in un procedimento penale per diffamazione reiterata a mezzo stampa e minacce gravi. Pasquale Vespa ha trascorso gli ultimi due anni della sua vita ad ...Quando è uscita dagli uffici di viale Trastevere, Lucia Azzolina non avrebbe mai pensato di vederci arrivare Pasquale Vespa. “Apprendo che il sottosegretario Rossano Sasso ha un nuovo collaboratore al ...