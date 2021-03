Oscar 2021, la cerimonia sarà ancora senza presentatore (ma con red carpet) (Di sabato 27 marzo 2021) Un altro anno senza alcun presentatore. L’Academy, secondo quanto riportato da Deadline, avrebbe deciso di reiterare lo schema dei due anni passati, evitando così di affidare gli Oscar ad un solo conduttore. Ad alternarsi sul palco virtuale della manifestazione, per la prima volta dal triennio 1969-1971, dovrebbe essere un cast di famosi, ridotto in numero rispetto alle edizioni passate. Per poter rispettare ogni norma anti-Covid, ogni protocollo sanitario, l’Academy ha deciso, infatti, di dislocare la notte delle stelle su più location, riducendo al minimo le presenze fisiche. Gli ospiti, divisi tra il tradizionale Dolby Theatre di Los Angeles e la Union Station, si dice siano stati avvisati: un solo +1 dovrebbe essere concesso loro, così da garantire il rispetto dei distanziamenti. Leggi su vanityfair (Di sabato 27 marzo 2021) Un altro anno senza alcun presentatore. L’Academy, secondo quanto riportato da Deadline, avrebbe deciso di reiterare lo schema dei due anni passati, evitando così di affidare gli Oscar ad un solo conduttore. Ad alternarsi sul palco virtuale della manifestazione, per la prima volta dal triennio 1969-1971, dovrebbe essere un cast di famosi, ridotto in numero rispetto alle edizioni passate. Per poter rispettare ogni norma anti-Covid, ogni protocollo sanitario, l’Academy ha deciso, infatti, di dislocare la notte delle stelle su più location, riducendo al minimo le presenze fisiche. Gli ospiti, divisi tra il tradizionale Dolby Theatre di Los Angeles e la Union Station, si dice siano stati avvisati: un solo +1 dovrebbe essere concesso loro, così da garantire il rispetto dei distanziamenti.

