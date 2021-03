Napoli, Hamsik: «Gattuso si giocherà la Champions del prossimo anno» (Di sabato 27 marzo 2021) Marek Hamisk parla di Gennaro Gattuso e del futuro del tecnico del Napoli: ecco le dichiarazioni dell’ex capitano azzurro Marek Hamsik, ai microfoni di Canale 21, ha parlato di Gennaro Gattuso e della stagione del Napoli. Ecco tutta la fiducia nel tecnico azzurro dell’ex capitano del Napoli anche sul futuro in panchina di Gattuso. «Penso sia un bravissimo allenatore, i ragazzi parlano benissimo di lui. Mi fido che finiranno bene questo campionato e che Gattuso si giocherà la Champions col Napoli». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 marzo 2021) Marek Hamisk parla di Gennaroe del futuro del tecnico del: ecco le dichiarazioni dell’ex capitano azzurro Marek, ai microfoni di Canale 21, ha parlato di Gennaroe della stagione del. Ecco tutta la fiducia nel tecnico azzurro dell’ex capitano delanche sul futuro in panchina di. «Penso sia un bravissimo allenatore, i ragazzi parlano benissimo di lui. Mi fido che finirbene questo campionato e chesilacol». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

sscnapoli : 1??0??0?? | Dries Mertens è il terzo giocatore del Napoli a segnare 100 gol in Serie A, insieme a Marek Hamsik (100… - OptaPaolo : 100 - Dries #Mertens è solo il terzo giocatore del #Napoli a segnare 100 gol in #SerieA, insieme a Marek #Hamsik (1… - tuttonapoli : Hamsik ha consigliato il prossimo acquisto del Napoli - sportli26181512 : Hamsik-#Jorginho show: 'Quanto ci manchi Napoli'. E su Gattuso...: I due ex azzurri sono intevenuti nel corso di un… - infoitsport : Hamsik e Jorginho in collegamento con Peppe Iodice: 'Napoli ci manca troppo' | VIDEO -