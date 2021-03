L’attività fisica per contrastare il Covid-19: proseguono i corsi on line per i cittadini di Venarotta (Di sabato 27 marzo 2021) Andranno avanti fino al 12 maggio i corsi on line organizzati nell’ambito del progetto “Il valore sociale dello sport”. Si tratta di lezioni di yoga tenute dall’insegnante Eugenia Brega in diretta alle 9 ogni mercoledì sul gruppo facebook “Yoga U.S. Acli Marche” (con visibilità delle stesse possibile anche in altri orari). Visto il successo ottenuto dalle lezioni gratuite on line di yoga, l’iniziativa proseguirà fino al 12 maggio. Il progetto “Il valore sociale dello sport” finanziato dalla Regione Marche con risorse statali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è organizzato da U.S. Acli Marche e APS A.S.D. Centro Iniziative Giovani col patrocinio del Comune di Venarotta. Praticare attività fisica è importante anche in questo periodo, nel quale c’è una notevole limitazione agli ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 27 marzo 2021) Andranno avanti fino al 12 maggio ionorganizzati nell’ambito del progetto “Il valore sociale dello sport”. Si tratta di lezioni di yoga tenute dall’insegnante Eugenia Brega in diretta alle 9 ogni mercoledì sul gruppo facebook “Yoga U.S. Acli Marche” (con visibilità delle stesse possibile anche in altri orari). Visto il successo ottenuto dalle lezioni gratuite ondi yoga, l’iniziativa proseguirà fino al 12 maggio. Il progetto “Il valore sociale dello sport” finanziato dalla Regione Marche con risorse statali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è organizzato da U.S. Acli Marche e APS A.S.D. Centro Iniziative Giovani col patrocinio del Comune di. Praticare attivitàè importante anche in questo periodo, nel quale c’è una notevole limitazione agli ...

