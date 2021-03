La barca dei bambini è stata salvata dalla Ong Open Arms (Di sabato 27 marzo 2021) La barca dei bambini con 36 persone, 15 bambini e 7 donne, rischiava di affondare: l’imbarcazione in difficoltà aveva inviato una richiesta di aiuto e stava imbarcando acqua. L’appello di Alarm Phone è stato raccolto dalla Ong spagnola Open Arms, che ha recuperato i naufraghi, rimasti per due giorni in balia delle onde. AGGIORNAMENTO: La Leggi su periodicodaily (Di sabato 27 marzo 2021) Ladeicon 36 persone, 15e 7 donne, rischiava di affondare: l’imzione in difficoltà aveva inviato una richiesta di aiuto e stava imndo acqua. L’appello di Alarm Phone è stato raccoltoOng spagnola, che ha recuperato i naufraghi, rimasti per due giorni in balia delle onde. AGGIORNAMENTO: La

